VfL Wolfsburg verleiht Verteidiger Cozza an FC Nantes

Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg hat Linksverteidiger Nicolas Cozza bis zum Ende der Saison an den französischen Erstligisten FC Nantes verliehen. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Der 25 Jahre alte Franzose kam in der laufenden Saison zu lediglich sechs Liga-Einsätzen - keiner davon über 90 Minuten. Cozza war im Januar 2023 von Montpellier nach Wolfsburg gewechselt.