Im Internet ist zu sehen, wie der Mann den Säugling schüttelt und schlägt. Die Polizei kennt die Familie und hat dem Tatverdächtigen nun den Kontakt zu dem Kind verboten.

Der Fall sei den Beamten nach Angaben der Polizei schon vor Veröffentlichung des Videos bekannt gewesen. (Symbolbild)

Halle - Ein Mann soll in Halle einen Säugling misshandelt haben. „Wir haben unter anderem wegen des Verdacht der Misshandlung Schutzbefohlener die Ermittlungen aufgenommen“, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage. Ein Video der Tat kursierte den Angaben nach im Internet. Der Fall sei den Beamten schon vor Veröffentlichung des Videos bekannt gewesen. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.

Das Baby befinde sich im Krankenhaus, hieß es. Es seien „alle notwendigen medizinische Versorgungen und Diagnostiken veranlasst worden“, hieß es weiter. Es werde ein Fall von häuslicher Gewalt mit familiärem Hintergrund vermutet, so der Sprecher. Das zuständige Jugendamt sei informiert worden.

Gegen den Tatverdächtigen sei demnach ein Kontakt- und Annäherungsverbot ausgesprochen worden. „Alle Beteiligten, also die Familie, sind uns namentlich bekannt“, sagte der Sprecher. Im Zuge polizeilicher Maßnahmen seien auch weitere Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Aus Gründen des Opferschutzes machte der Polizeisprecher unter anderem keine näheren Angaben dazu, wo die Familie in Halle wohnt.