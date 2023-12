Erfurt - In den größeren Thüringer Städten gibt vereinzelt Vorstöße, den öffentlichen Raum stärker mit Kameras zu überwachen. In Erfurt prüft die Stadtverwaltung in enger Abstimmung mit der Polizei die Videoüberwachung in der Erfurter Innenstadt, insbesondere auf dem Anger. In Mühlhausen sei eine Videoüberwachung am Busbahnhof geplant, die Ausschreibung für die Umsetzung werde in Kürze beginnen, hieß es von der Stadtverwaltung.

In Gera soll über das Thema nach Angaben einer Sprecherin im kommenden Jahr diskutiert werden. In Sonneberg werden einer Sprecherin zufolge bereits seit 2000 sieben Bereiche im Stadtgebiet videoüberwacht. Nach Auskunft des Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz gibt es immer mehr Kommunen, die eine Videoüberwachung planen oder betreiben.