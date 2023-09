Erfurt/Jena/Eisenach/Gera - Sichere Fahrradstellplätze sind in Thüringen nach Ansicht eines Verbands und etlicher Kommunen Mangelware. „Der Bedarf ist definitiv größer als das Angebot“, sagt Margret Seyboth vom Radfahrerverband ADFC Thüringen. Landesweit mangele es sowohl an abschließbaren Boxen für hochwertige Fahrräder als auch an offen zugänglichen Fahrradbügeln, die den Qualitätsanforderungen genügten.

Auch die Stadtverwaltungen von Erfurt, Jena, Gera und Eisenach haben erkannt, dass das Angebot der Nachfrage hinterherhinkt. Hürden beim Neubau sind den Sprechern zufolge die mangelnde Flächenverfügbarkeit, die Flächenkonkurrenz mit anderen Nutzungen sowie die Finanzierung. Fahrradparkhäuser unterhält unter den befragten Kommunen aktuell nur Erfurt. In Eisenach soll einer Sprecherin zufolge am städtischen Busbahnhof ein „Radhaus“ entstehen.

Nach Einschätzung des ADFC Thüringen gibt es aktuell einzelne Gemeindeverwaltungen, die in diesem Bereich interessiert und aktiv seien. „Der überwiegende Teil der Gemeinden hat das Thema aber nicht im Fokus“, sagt Seyboth. Um mehr Menschen zum Radfahren zu bewegen, müsse es mehr sichere Stellplätze geben. Den größten Nachholbedarf gebe es bei guten Abstellmöglichkeiten an Bushaltestellen im ländlichen Raum. Bei einer Erhebung des ADFC im Jahr 2021 hatten 40 Prozent der Befragten in Thüringen angegeben, dass die Politik mehr für sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder tun solle.