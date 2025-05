Nach einem trockenen Start ins Wochenende wird das Wetter in Berlin und Brandenburg am Sonntag unbeständiger.

Viel Regen und wenig Sonne in der Hauptstadtregion

Am Sonntag werden viele Regenwolken am Berliner Himmel erwartet. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Mit einem Mix aus Sonne und Wolken zeigt sich das Wetter in Berlin und Brandenburg heute zunächst meist freundlich. Nur vereinzelt können am Abend in der Prignitz erste Schauer aufziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 18 Grad.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es zunächst trocken, bevor am frühen Morgen wieder Regen aufzieht. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 5 Grad.

Der Sonntag startet dann laut Angaben vielerorts trüb: Dichte Wolken und Regen breiten sich von Westen nach Osten aus. Am Abend kann es örtlich auflockern, es sind aber auch wieder einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen erreichen erneut 16 bis 18 Grad.

Besserung ist in der neuen Woche in Sicht – dann zeigt sich wieder häufiger die Sonne und die Temperaturen steigen laut DWD auf etwa 20 Grad.