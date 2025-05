Berlin/Potsdam - Mit reichlich Sonne und milden Temperaturen startet die Woche in Berlin und Brandenburg. Nach den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes steigen die Temperaturen am Montag auf 17 bis 20 Grad. In der Uckermark und an der Randow ist es mit maximal 14 bis 17 Grad etwas kühler. Am Mittag und Nachmittag ziehen ein paar lockere Quellwolken auf, sonst ist es tagsüber sonnig.

Die Nacht wird klar und frisch. Es kühlt ab auf Tiefstwerte zwischen 6 und 0 Grad. In Bodennähe rechnen die Wetterexperten gebietsweise mit frostigen Temperaturen zwischen -1 und -3 Grad.

Am Dienstag scheint ebenfalls die Sonne. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 19 und 23 Grad. In der Nacht zum Mittwoch ziehen einige Wolken auf. Auf 8 bis 4 Grad fallen die Temperaturen. Heiter bis wolkig ist das Wetter am Mittwoch. Die Höchstwerte liegen erneut zwischen 19 und 23 Grad.