Potsdam - Kaum Regen und konstante Temperaturen werden in den kommenden Tagen für Berlin und Brandenburg erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet heute bei viel Sonnenschein mit Temperaturen von 16 bis 18 Grad. Dabei könne es tagsüber vereinzelt zu Windböen um die 55 km/h aus Nordost kommen. In der Nacht zum Donnerstag kühlt es auf fünf bis acht Grad ab.

Heiter soll es laut DWD auch am Donnerstag bei 14 bis 17 Grad werden. Windböen sind auch dann zeitweise möglich. In der Nacht zum Freitag kann es im Süden Brandenburgs etwas regnen. Dort sei es dann am Freitag im Gegensatz zum Norden stark bewölkt. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 17 Grad, so der DWD.