Berlin und Brandenburg erwarten frühlingshafte Tage: ein klarer Himmel, Sonnenstrahlen sowie angenehme Werten bis zu 17 Grad. Doch wie sieht es in den Nächten aus?

Berlin/Potsdam - Mit klaren Nächten und sonnigen Tagen starten Berlin und Brandenburg in den März. Dabei können Werte bis zu 17 Grad erreicht werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Sobald die Sonne untergegangen ist, werde es jedoch frostig kalt.

Der Montag bringt vor allem für den Süden der Hauptstadtregion Sonnenschein. Im Norden bleibt es zunächst dicht bewölkt. Die Werte klettern von minus 3 Grad im Tagesverlauf auf bis zu 16 Grad. Dabei weht eine leichte Brise. In der Nacht fallen die Temperaturen auf 3 bis minus 3 Grad ab.

An den freundlichen und frühlingshaften Aussichten ändert sich bis zur Mitte der Woche wenig. Am Dienstag liegen die Höchstwerte zwischen 15 und 17 Grad, am Mittwoch bei etwas kühleren 10 bis 13 Grad. Dabei trüben einzelne Schleierwolken den Blick auf den Himmel, ansonsten gibt es viel Sonnenschein. Die Nächte bleiben laut DWD frostig.