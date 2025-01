Berlin - In der Neujahrsnacht sind auf Berlins Straßen mindestens 28 geparkte Autos in Flammen aufgegangen. Laut Polizei brannten die Fahrzeuge an sieben Standorten, und zwar an zwei Stellen in Friedrichshain sowie in Gesundbrunnen, Staaken, Hakenfelde, Johannisthal und im Hansaviertel. Die Feuerwehr rückte jeweils an und löschte die Brände, es entstand hoher Sachschaden. Die Autos brannten völlig aus oder wurden stark beschädigt. Brandkommissariate des Landeskriminalamts übernahmen die Ermittlungen.