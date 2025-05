Großeinsatz der Feuerwehr in einem Landwirtschaftsbetrieb bei Genthin. (Symbolbild)

Tucheim - Beim Brand auf dem Gelände einer Agrargenossenschaft in Tucheim bei Genthin (Landkreis Jerichower Land) sind viele Kälber verendet. Die Zahl der toten Tiere liegt ersten Schätzungen zufolge im unteren dreistelligen Bereich, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war demnach am frühen Vormittag in einem Kälberstall auf dem Milchhof ausgebrochen. Der Grund ist derzeit noch unklar.