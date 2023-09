Erfurt/Magdeburg - Gottesdienste, Konzerte und andere Veranstaltungen zum Tag der Deutschen Einheit hat die Evangelische Kirche Mitteldeutschland (EKM) angekündigt. So sind am 3. Oktober in Sachsen-Anhalt etwa in der Schlosskirche in Lutherstadt Wittenberg und in der Ambrosiuskirche in Magdeburg Konzerte geplant. Spezielle Gottesdienste können nach EKM-Angaben vom Mittwoch etwa in der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn und im Dom in Merseburg besucht werden.

In Thüringen steht bereits am Sonntag vor dem 3. Oktober, also am 1. Oktober, ein ökumenischer Gottesdienst in der Autobahnkirche der Einheit am Rastplatz Bibra (Schmalkalden-Meiningen) auf dem Programm.

In einigen Thüringer Orten soll am 3. Oktober auch bei der bundesweiten Aktion „Deutschland singt“ musiziert werden: etwa in Jena vor der Stadtkirche, in Weimar auf dem Markt oder im Kurpark Bad Klosterlausnitz. Gottesdienste sind unter anderem an der Gedenkstätte Point Alpha in Geisa und an Fredys Grenzturm in Bockelnhagen im Eichsfeld geplant.