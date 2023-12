Erfurt - Die Zahl der Bäckereien in Thüringen ist kontinuierlich gesunken. „Wir haben etwa ein Viertel der Betriebe in den vergangenen sechs Jahren verloren. Das ist eine dramatische Entwicklung“, sagte der Präsident des Thüringer Handwerkstags, Stefan Lobenstein, der Deutschen Presse-Agentur. Lobenstein, der selbst einen Bäcker- und Konditoreibetrieb in Erfurt führt, sprach von derzeit noch etwa 330 Handwerksbäckereien in Thüringen. Damit hat im Schnitt nur noch jede zweite Gemeinde oder Stadt eine Bäckerei, wo Brot, Brötchen und Kuchen frisch gebacken werden.

Als Gründe für diesen Trend nannte Lobenstein eine Preisexplosion bei Backzutaten und Energie, eine Vielzahl bürokratischer Auflagen unter anderem bei Dokumentationspflichten sowie den Mangel an Fachkräften in den Backstuben und Geschäften. Das erschwere auch Betriebsübergaben. Dass die Kinder des Bäckermeisters übernähmen, sei kaum noch der Fall. „Das ist vorbei.“ Dennoch rechnet Lobenstein damit, dass sich das Bäckerhandwerk mit neuen Produkt- und Vertriebsideen hält und weiter entwickelt.