In Brandenburg sind binnen weniger Stunden rund 120 Verkehrsunfälle gezählt worden. Es gab etliche Verletzte. Der DWD hatte bereits im Vorfeld vor Glatteis gewarnt.

Potsdam - In Brandenburg ist es in der Nacht und am frühen Morgen zu zahlreichen Unfällen gekommen - der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte bereits im Vorfeld vor Glatteis durch gefrierenden Sprühregen und überfrierende Nässe gewarnt. Nach vorläufigen Angaben der Polizei wurden seit Freitagabend 18.00 Uhr rund 120 Verkehrsunfälle registriert. Dabei seien 19 Menschen verletzt worden, sagte ein Sprecher.

Die Zahlen seien noch nicht belastbar, eine abschließende Statistik werde erst am folgenden Tag erwartet, teilte die Polizei mit. Bereits jetzt liege das Unfallgeschehen jedoch deutlich über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Glätte wird als Unfallursache statistisch aber nicht gesondert erfasst, erklärte der Polizeisprecher.

Am Morgen fuhren in Potsdam aufgrund der Kälte keine Busse. „Witterungsbedingt ist der Busverkehr im Stadtgebiet Potsdam aktuell eingestellt“, hieß es von den Stadtwerken Potsdam. Die Polizei rief Verkehrsteilnehmer angesichts der Wetterlage zu besonderer Achtsamkeit auf.