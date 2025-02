Berlin/Potsdam - Auf winterglatten Straßen hat es in Berlin und Brandenburg zahlreiche Unfälle gegeben. In Brandenburg wurden laut dem Polizeipräsidium in Potsdam von Donnerstagnachmittag bis Freitagfrüh 336 Verkehrsunfälle gezählt, von denen 189 auf winterliche Fahrbahnbedingungen zurückzuführen seien. Meist sei es bei Blechschäden geblieben. In 19 Fällen wurden Menschen verletzt. Nähere Angaben zu den erlittenen Verletzungen konnte die Polizei zunächst nicht machen.

In Berlin kamen Menschen bei zwei Verkehrsunfällen nach notärztlicher Versorgung schwer verletzt in Kliniken, wie die dortige Feuerwehr mitteilte. In der Nacht wurde sie demnach zu 25 Verkehrsunfällen gerufen.

In Spandau stieß den Angaben zufolge auf einer Kreuzung ein Auto mit einem Lastwagen zusammen. Ein Mensch wurde verletzt und kam in eine Klinik. Bei den meisten, eher leichten Unfällen sei es jedoch bei „technischer Hilfeleistung“ geblieben. Mehrmals seien Fahrzeuge in das Gleisbett der Straßenbahn gefahren.