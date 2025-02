Viele Verspätungen wegen Schneemassen am Berliner Flughafen

Am Hauptstadtflughafen BER ist es zu etlichen Verspätungen gekommen. (Archivbild)

Berlin/Schönefeld - Nach kräftigen Schneefällen in der Nacht zu Freitag ist es am Berliner Flughafen zu erheblichen Verzögerungen im Flugverkehr gekommen. Vor allem am Freitagmorgen waren viele Flüge verspätet. Zwei Flüge - nach Barcelona und nach Stuttgart - fielen aus, wie ein Sprecher sagte.

Weil durch die Verspätungen vermutlich nicht alle Flugzeuge am Freitagabend rechtzeitig zurück nach Berlin kommen würden, wo viele stationiert seien, könnte es auch am Samstagmorgen noch Änderungen geben. Alle Fluggäste sollten sich über ihre Flüge am Samstag bei den Fluglinien informieren, riet der Sprecher.

Probleme hab es vor allem gegeben, weil der Schnee außergewöhnlich schwer und nass war, sagte der Sprecher. Das Freiräumen der Start- und Landebahnen habe am Morgen lange gedauert, weil viel mehr Schnee gefallen sei als erwartet wurde. Die Zahl der Landungen wurde demnach von der Deutschen Flugsicherung wegen der Witterungsbedingungen auf 15 pro Stunde beschränkt.

Auch das Enteisen der Flugzeuge zog sich viel länger hin als sonst. Leichter trockener Schnee lasse sich schnell entfernen, hieß es. Der schwere und pappige Schnee haftete aber stärker an den Tragflächen, so dass länger daran gearbeitet werden musste. „Da mussten alle Flugzeuge durch, das kostete Zeit.“ Am frühen Nachmittag war der Rückstau dann weitgehend abgebaut, teilte der Flughafen mit.