Zahlreiche Wintersportler haben sich am Samstag im Harz eingefunden. Geöffnet waren aber nur wenige Lifte - auch die Wurmbergseilbahn blieb wegen starken Windes geschlossen.

Am Hexenritt in Braunlage haben sich am Samstag viele Wintersportler eingefunden.

Braunlage/Torfhaus - Nach Schneefällen im Harz haben erste Ski- und Rodellifte geöffnet, etliche Wintersportler waren unterwegs. Die Parkplätze am Hexenritt in Braunlage und an der Wurmbergseilbahn waren laut Polizei bereits am Vormittag komplett belegt.

Am Hexenritt liefen demnach allerdings nur ein Schlepplift und ein Förderband, drei Pisten waren geöffnet. Die Wintersportler warteten geduldig in einer langen Schlange. Etliche Rodler waren auch auf der Rathauswiese unterwegs. Die Wurmbergseilbahn blieb wegen starker Sturmböen geschlossen.

Parkplätze in Torfhaus komplett belegt

Auch in Torfhaus war der Rodellift in Betrieb, wie die Betreiber auf ihrer Webseite mitteilten. Der Parkplatz war laut Polizei ebenfalls bereits am Morgen komplett belegt.

Im Skigebiet Sonnenberg in Sankt Andreasberg waren zwei Lifte geöffnet, ein Lift fiel vorübergehend wegen einer technischen Störung jedoch aus. „Wir arbeiten daran, den Schaden schnell zu beheben“, sagte eine Mitarbeiterin. Mindestens zehn Zentimeter reiner Naturschnee lagen laut Geschäftsführer Oliver Schmidt auf den Pisten. Am Sonnenberg gibt es keine Schneekanonen.

Lifte am Matthias-Schmidt-Berg sollen Sonntag öffnen

Am Matthias-Schmidt-Berg in Sankt Andreasberg waren die Lifte noch geschlossen, der Skibetrieb nicht möglich. Am Sonntag sollten jedoch die Lifte und Pisten öffnen, wie der Betreiber mitteilte. Letzte Vorbereitungen liefen demnach. Die Langlaufloipen waren bisher nicht gespurt.

Aufgrund starker Windböen waren auch am Bocksberg in Hahnenklee alle Anlagen geschlossen. Wintersport sei nicht möglich, aktuell sei es für die Beschneiung zu warm, teilte der Betreiber mit.