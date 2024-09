Regen und Wolken halten sich hartnäckig in Berlin und Brandenburg - auch Gewitter sind möglich. Die Hochwassergebiete bleiben von den Schauern weitestgehend verschont.

Viele Wolken in Berlin und Brandenburg - Gewitter möglich

Regen, Wolken und mögliche Gewitter erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Einzelne Schauer und Wolken bestimmen die Wetterlage in Berlin und Brandenburg. In den Hochwassergebieten im Osten Brandenburgs wird nur wenig Niederschlag erwartet, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte.

Dennoch sollen die Wasserstände der Oder laut dem Landesamt für Umwelt (LfU) im Tagesverlauf weiter steigen. Bereits am Dienstagabend war erstmals in der derzeitigen Hochwasserlage die höchste Alarmstufe 4 erreicht worden - am Pegel bei Ratzdorf (Oder-Spree-Kreis).

Weiter bleibt es laut DWD wechselnd bewölkt, am Nachmittag und Abend sind Gewitter mit Windböen nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 Grad in der Prignitz und 21 Grad in der Niederlausitz.

Regen in der Nacht vor allem im Norden Brandenburgs

In der Nacht zum Donnerstag hält sich die Wolkendecke am Himmel, dabei regnet es vor allem im Norden Brandenburgs. Hier werden nach Angaben des Sprechers Niederschlagsmengen von rund 5 bis 15 Liter pro Quadratmeter erwartet. Im Osten bleiben die Regenmengen demnach gering. Auch am Donnerstagmorgen bleibt es verbreitet bedeckt und regnerisch. Es kühlt auf Tiefstwerte um 13 Grad ab.

Im Laufe des Donnerstags bleibt es dann weiterhin stark bewölkt bis bedeckt, der Regen soll im weiteren Verlauf nachlassen. Dann bleibt es regenfrei. Es werden Höchsttemperaturen zwischen 19 und 21 Grad erwartet. Nachts sind dichte Wolken am Himmel zu sehen. Immer wieder treten Schauer auf - bei Tiefstwerten zwischen 13 und 15 Grad.