An Christi Himmelfahrt müssen sich die Menschen in der Hauptstadtregion auf einen Sonne-Wolken-Mix einstellen. Am Wochenende bringen die sommerlichen Temperaturen auch Schauer und Gewitter mit sich.

An Christi Himmelfahrt ist es in Berlin und Brandenburg bewölkt. Am Wochenende werden höhere Temperaturen aber auch Unwetter erwartet. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am heutigen Feiertag wechselnde Bewölkung und überwiegend trockenes Wetter in Berlin und Brandenburg. Erst am Abend kann an einigen Orten etwas Regen aufziehen. Die Temperaturen liegen bei 17 bis 19 Grad.

In der Nacht zum Freitag verdichten sich die Wolken weiter, stellenweise fällt erneut leichter Regen. Die Tiefstwerte liegen bei 14 bis 12 Grad. Im Laufe des Freitags lockert es dann zunehmend auf. Den Angaben zufolge erreichen die Höchstwerte warme 23 bis 25 Grad, begleitet von einem frischen Westwind.

Am Wochenende wird es sommerlich mit Temperaturen bis 27 Grad. Während es am Samstag überwiegend freundlich und trocken bleibt, kann es am Sonntag örtlich zu Starkregen und stürmischen Böen kommen.