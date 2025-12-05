Potsdam - Das Wochenende verspricht in Berlin und Brandenburg für den Nikolaustag eher graue und kühle Aussichten, zum zweiten Advent wird es am Sonntag etwas freundlicher. Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Freitag bedecktes, teils neblig-trübes Wetter. Demnach kann es auch zu leichtem Regen oder Sprühregen kommen. Die Höchstwerte sollen drei bis fünf Grad betragen.

In der Nacht zum Sonntag soll es laut DWD meist niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen sollen dann auf Tiefstwerte von ein bis minus zwei Grad sinken. Am Samstag rechnet der DWD mit starker Bewölkung und Regen im Tagesverlauf. Es bleibt bei maximal drei bis fünf Grad. Sonntag kann es trotz Wolken und gebietsweise Regen auch zu Sonnenschein kommen, heißt es. Die Höchsttemperaturen steigen auf sechs bis neun Grad.