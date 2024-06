Erfurt - Neben vielen Wolken zeigt sich die Sonne in Thüringen am Freitag nur kurz. Die Temperaturen liegen bei maximal 17 bis 22, im Bergland 13 bis 18 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte.

In der Nacht zum Samstag bleibt es bewölkt und örtlich gibt es Schauer. Es kühlt auf Tiefstwerte von 14 bis 10 Grad ab. Der Samstag startet mit vielen Wolken und zeitweise mit schauerartigem Regen, mittags heitert es immer mehr auf. Die Temperaturen erreichen 18 bis 20, im Bergland 13 bis 18 Grad.

Die Wolken ziehen sich in der Nacht zum Sonntag ein wenig zurück bei Tiefstwerten von 11 bis 7 Grad. Am Sonntag gibt es heitere und wolkige Abschnitte, am Nachmittag ziehen vorübergehend dichtere Wolken auf und es fällt vereinzelt Regen. Ansonsten bleibt es meist trocken. Mit Höchstwerten von 19 bis 23 Grad, im Bergland 15 bis 19 Grad, wird es ähnlich warm wie an den Vortagen.