Halle - In der Wohnung eines 28-Jährigen in Halle hat die Polizei etwa vier Kilogramm Marihuana gefunden. Bei der Durchsuchung am Montag wurden zudem geringe Mengen Cannabis, Crystal und Kokain sichergestellt sowie Bargeld im mittleren vierstelligen Eurobereich, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auch Utensilien, die auf Drogenhandel hinweisen, seien beschlagnahmt worden. Der 28-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.