Oyten - Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 nahe Oyten im Landkreis Verden sind vier Menschen schwer verletzt worden. Am Donnerstagmorgen sei ein 50-Jähriger mit seinem Wagen auf der Autobahn in Richtung Bremer Kreuz unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Alleinbeteiligt und aus zunächst ungeklärter Ursache kam das Auto zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb schließlich in einem Graben stehen. Der Fahrer sowie drei Insassen des Autos im Alter von 50, 23 und 12 Jahren wurden schwer verletzt, sie kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus.