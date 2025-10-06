Eine Fahrerin übersieht bei Crostwitz einen Wagen. Auch ein Kind wird verletzt. Was bisher bekannt ist.

Crostwitz - Eine Autofahrerin ist bei Crostwitz von einer anderen übersehen und schwer verletzt worden. Die 67-Jährige war am Sonntag zwischen Crostwitz und Storcha (Landkreis Bautzen) unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Eine 19-Jährige nahm ihr den Angaben zufolge an einer Kreuzung die Vorfahrt - die beiden Autos prallten daraufhin aufeinander.

Die Seniorin wurde dabei schwer verletzt und anschließend in eine Klinik gebracht. Die junge Fahrerin sowie ihre Mitfahrer im Alter von 12 und 19 Jahren wurden leicht verletzt.