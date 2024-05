Ditfurt - Im Landkreis Harz sind am Donnerstag vier Pferde aus tierschutzwidriger Haltung befreit worden. Nach anonymen Hinweisen aus der Bevölkerung durchsuchte die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt des Landkreises zwei Objekte in Ditfurt. Das teilte das Amt am Donnerstag mit. Dabei wurden vier Pferde beschlagnahmt, wie es hieß.

Bei dem Halter handelt es sich den Angaben zufolge um einen Ditfurter, „dem der Landkreis nach wiederholten Tierschutzverstößen, amtlichen Kontrollen sowie mündlichen und schriftlichen Aufforderungen vor zwei Jahren ein Pferdehaltungs- und Betreuungsverbot ausgesprochen hat“. Dem Amt zufolge hatte der Mann den von ihm gehaltenen oder betreuten Tieren „erhebliche oder länger anhaltende Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügt“. Die Beschlagnahme sei deshalb von einem amtlichen Tierarzt und einer Tiergesundheitskontrolleurin begleitet worden, hieß es. Die Pferde wurden vom Veterinäramt des Landkreises Harz abtransportiert und bei einem gewerblichen Pferdehalter in einem anderen Landkreis untergebracht, wie es hieß. Gegen den Mann sei erneut Strafanzeige wegen tierschutzwidriger Haltungsbedingungen, Nichteinhalten eines Haltungs- und Betreuungsverbotes sowie wiederholter Androhung von Gewalt gegen Mitarbeiter der Kreisverwaltung gestellt worden, hieß es.