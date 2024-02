Helmstedt - Vier Menschen sind beim Zusammenstoß zweier Autos bei Helmstedt schwer verletzt worden - ein 57-Jähriger schwebte zunächst in Lebensgefahr. Alle Beteiligten wurden bei dem Unfall am Samstag auf einer Bundesstraße in den Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 57-Jährige war allein in seinem Auto unterwegs. In dem entgegenkommenden Fahrzeug befanden sich der 19 Jahre alte Fahrer sowie zwei 29 und 49 Jahre alte Mitfahrer. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die Bundesstraße blieb für rund dreieinhalb Stunden voll gesperrt. Die Unfallursache war zunächst unklar und auch, welcher Fahrer mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es soll ein Gutachten erstellt werden.