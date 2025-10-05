Garrel - Vor einer Shisha-Bar in Garrel (Landkreis Cloppenburg) ist es zu einer Auseinandersetzung mit 20 Beteiligten gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurden dabei insgesamt vier Personen leicht verletzt. Einer der Beteiligten soll bei der Schlägerei am frühen Sonntagmorgen auch Reizgas eingesetzt haben. Ausgelöst wurde die Auseinandersetzung laut Polizei durch einen Streit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.