Vier Menschen erleiden Rauchgasverletzungen, nachdem ein Feuer im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses ausbricht. Was die Feuerwehr berichtet.

Springe - In einem Mehrfamilienhaus in der Fünfhausenstraße in Springe bei Hannover ist in der Nacht ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde das Feuer am späten Abend gegen 23.32 Uhr gemeldet. In dem Gebäude, in dem 29 Menschen wohnen, brannte es im Treppenhaus.

Alle Bewohner wurden vorsorglich aus dem Haus gebracht. Vier Menschen erlitten leichte Verletzungen durch Rauchgase und wurden medizinisch versorgt. Gegen 1 Uhr war der Brand gelöscht.

Bewohner vorerst untergebracht

Ein Teil der Bewohner kann vorerst nicht in das Gebäude zurückkehren und wird nach Angaben der Feuerwehr von der Stadt vorübergehend anderweitig untergebracht. Die Ursache des Feuers ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.