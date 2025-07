Halle/Bitterfeld - Zwischen Bitterfeld und Halle ist eine Vierjährige kurzzeitig allein mit dem Zug gefahren. Eine Zugbegleiterin habe das Mädchen angetroffen, teilte die Bundespolizei mit. Die Mutter hatte beim Halt am Bahnhof Bitterfeld den Zug verlassen, um ihren Fahrausweis zu entwerten. In dem Moment schlossen sich die Türen und der Zug fuhr los. Die Bundespolizei übergab das Kind am Hauptbahnhof in Halle an „ihre überglückliche Mutter“, wie es hieß.