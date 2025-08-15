Am Donnerstag kommt es im Elbe-Elster-Kreis zu einem schweren Unfall. Die Folgen sind dramatisch.

Herzberg - Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Herzberg ist ein vierjähriges Mädchen an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit. Das Kind war an einem Übergang in der Leipziger Straße im Elbe-Elster-Kreis von einem Auto erfasst und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Zunächst war irrtümlich von einem Jungen die Rede gewesen.

Notfallseelsorger betreuten die Angehörigen des Mädchens. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Unfalls dauern an. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.