Wieder stürzt ein Kind in Berlin aus dem Fenster und kommt verletzt ins Krankenhaus. Was bisher über den Vorfall bekannt ist.

Polizei und Rettungsdienst waren in Neukölln im Einsatz, nachdem ein kleiner Junge aus dem 3. Obergeschoss gestürzt war. (Symbolbild)

Berlin - Ein vierjähriger Junge ist in Berlin-Neukölln aus einem Fenster im dritten Obergeschoss gestürzt. Das verletzte Kind kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wie die Berliner Polizei auf dpa-Anfrage mitteilte.

Zur Schwere der Verletzungen lagen keine Informationen vor. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ über den Fall berichtet. Erst am Montag hatte es einen ähnlichen Fall in Berlin-Marzahn gegeben. Dabei war ein vierjähriges Kind gestorben.

Feuerwehr war vor Ort

Details zum Hergang des Vorfalls in der Jupiterstraße in Neukölln konnte die Polizei noch nicht nennen. Der Junge war am frühen Nachmittag 15.15 Uhr in die Tiefe gefallen. Die Berliner Feuerwehr wurde alarmiert und war mit 15 Einsatzkräften vor Ort.

Bei dem tragischen Vorfall in Marzahn war ein ebenfalls vierjähriger Junge aus einem Fenster im 15. Stock eines Hochhauses gestürzt. Rettungskräfte versuchten, das Kind wiederzubeleben, und brachten es in ein Krankenhaus. Dort erlag der Junge seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.