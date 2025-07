Ein kleiner Junge aus Köln geht im tiefen Bereich eines Schwimmbades auf Borkum unter. Rettungskräfte fliegen ihn in eine Klinik. Noch sind für die Polizei viele Fragen offen.

Vierjähriger verunglückt in Schwimmbad auf Borkum

Ein vierjähriger Junge ist beim Baden in einem Borkumer Schwimmbad verunglückt. (Symbolbild)

Borkum - Ein vier Jahre alter Junge ist in einem Schwimmbad auf der ostfriesischen Insel Borkum beim Baden verunglückt. Das Kind sei in einem tiefen Schwimmbecken eine unbekannte Zeit lang unter Wasser geraten, teilte die Polizei mit. Wie genau es am Sonntagnachmittag dazu kam, ist bislang unklar. Die Beamten gehen von einem Badeunfall aus. Das Kind gehört zu einer vierköpfigen Familie aus Köln.

Der Junge wurde aus dem Wasser gerettet und an alarmierte Rettungskräfte übergeben. Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen in eine Klinik.

Für den Start und die Landung des Helikopters sperrten die Rettungskräfte für kurze Zeit eine Straße in der Stadt ab. Die Polizei teilte weiter mit, der Junge befinde sich nicht in Lebensgefahr. Die Polizei wolle nun Zeugen befragen, um den genauen Hergang aufzuklären, sagte eine Polizeisprecherin.