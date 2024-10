Aus bisher unbekannten Gründen fängt die Küche eines Mehrfamilienhauses in Görlitz Feuer. Eine Familie mit ihren kleinen Kindern wird dabei verletzt. Nun sucht die Polizei nach der Ursache.

Eine Familie wird bei einem Küchenbrand in Görlitz verletzt.(Symbolbild)

Görlitz - Eine vierköpfige Familie ist bei einem Küchenbrand in einem Görlitzer Mehrfamilienhaus verletzt worden. Laut Angaben der Polizei wurden am Montagabend alle Bewohner, darunter auch ein 6-jähriges Kind sowie ein Säugling, in Sicherheit gebracht. Der aus bisher unbekannter Ursache ausgebrochene Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es wird ermittelt.