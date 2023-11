Zwickau - Die Viertelpokal-Begegnungen des Sachsenpokals werden im Rahmen der Regionalliga-Partie FSV Zwickau gegen 1. FC Lokomotive Leipzig am 9. Dezember (14.00 Uhr) in der Halbzeitpause ausgelost. Das teilte der Sächsische Fußball-Verband (SFV) am Dienstag mit. Beide Mannschaften haben sich bereits für die nächste Runde, die am 23. und 24. März 2024 ausgetragen wird, qualifiziert. Der letzte Teilnehmer wird in dem Duell zwischen VfB Empor Glauchau und der SG Dynamo Dresden am Mittwoch (13.00 Uhr/Tag24) ermittelt.