Ein Berliner gewinnt für 25 Euro eine Luxusvilla mit Sauna und Kino - im Bayerischen Wald. Wie die Aktion auch Gutes bewirkt.

Passau - Ein Berliner hat bei einer Verlosung eine Architektenvilla im Bayerischen Wald gewonnen. Der 42-Jähriger hatte ein Ticket für 25 Euro gekauft, wie die Traumhausverlosung mitteilte. Das neue Eigenheim verfüge über einen Panorama-Balkon, Kamin, Sauna und Heim-Kino und sei rund zwei Millionen Euro wert. Ein Teil der Erlöse geht an die Deutsche Krebshilfe.

Der Mann habe bereits mehrfach an den Verlosungen teilgenommen, unter anderem beim Förde-, Nordsee- und Bayern-Haus. Das große Los kaufte er im September.

Traumhausverlosung ist nach Angaben der Veranstalter die erste Verlosung in Deutschland, bei der die Spieler die Chance auf eine echte Immobilie haben. Zusätzlich haben sie die Chance auf Zusatzgewinne.

Mit jedem verkauften Los unterstützt Traumhausverlosung ausgewählte gemeinnützige Organisationen in Deutschland. Technisch durchgeführt wird die Traumhausverlosung von LOTTO24. Veranstalter und Lizenzinhaber der Traumhausverlosung ist die Dreamify gGmbH.