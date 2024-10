Turbulente Tage in Bochum: Erst müssen Trainer und Sportdirektor gehen, jetzt gibt es weitere personelle Veränderungen.

Bochum - Hans-Peter Villis ist nicht mehr Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzender des VfL Bochum. Der 66-Jährige lässt beide Ämter aus gesundheitlichen Gründen ruhen, wie es in einer Vereinsmitteilung des Revierclubs heißt. Den Vorsitz im Vorstand übernimmt Martin Volpers, der Fanvertreter im Gremium. Der Aufsichtsrat wird nun vom bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Uwe Tigges geführt. Beide Personalien gelten übergangsweise.

Erst am Sonntag hatte sich der Revierclub von Trainer Peter Zeidler und Sportdirektor Marc Lettau getrennt. Die Bochumer liegen in der Fußball-Bundesliga auf dem letzten Tabellenplatz. Am Sonntag empfängt der VfL den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München.