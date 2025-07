Mönchengladbach - Borussia Mönchengladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus schließt die Rückkehr des suspendierten Florian Neuhaus in den Profikader nicht kategorisch aus. „Flo ist ein Spieler, der hat ein hohes Potenzial. Und daran messen wir ihn, wie alle anderen auch. Das sehen wir rein sportlich. Und wenn er an das Potenzial ranreicht, was er kann, dann ist Flo Neuhaus ein sehr, sehr guter Spieler“, sagte Virkus bei Sky.

Der Fußball-Bundesligist hatte den 28 Jahre alten Mittelfeldspieler am 2. Juli wegen eines in den sozialen Netzwerken kursierenden Videos mit brisanten Aussagen mit einer sechsstelligen Geldstrafe sowie einer vierwöchigen Versetzung in die U23-Mannschaft bestraft.

Borussia will Situation demnächst „neu bewerten“

„Flo hat sich nicht gut verhalten und dafür haben wir ihn reglementiert. Und nach vier Wochen werden wir die Situation wieder neu bewerten“, sagte Virkus. Der Vertrag des zehnmaligen Nationalspielers bei den Borussen läuft noch bis zum 30. Juni 2027.

In einem Ausschnitt des rund zehnsekündigen Videos, das auf der Baleareninsel Mallorca entstanden sein soll, war auch eine despektierliche Aussage über den Borussia-Sportgeschäftsführer Virkus zu hören, ehe Neuhaus ins Bild kam und sein eigenes Gehalt von demnach „vier Millionen“ Euro verriet. Damit gehört er zu den Großverdienern im Club.