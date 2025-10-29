Das H5N1-Virus ist weltweit im Wildgeflügel verbreitet, so Virologe Klaus Stöhr. Wie groß ist das Risiko für Menschen und worauf sollte man beim Fund toter Tiere achten?

„Prinzipiell hat das H5N1-Virus alles, um eine Pandemie auszulösen“, sagt der Virologe Klaus Stöhr. (Archivbild)

Halle - Der Virologe Klaus Stöhr hat im Zuge der Ausbreitung der Vogelgrippe in Deutschland vor einer erneuten Pandemie gewarnt. „Prinzipiell hat das H5N1-Virus alles, um eine Pandemie auszulösen“, sagte der langjährige Leiter des Influenza-Programms der Weltgesundheitsorganisation der „Mitteldeutschen Zeitung“.

Stöhr spricht sich dafür aus, Vorsorge zu treffen. „Pandemien hat es immer gegeben; eine gute Pandemieplanung ist die beste Vorbereitung.“ So sollten Impfstoffe entwickelt, weltweit die Pandemiepläne auf den neuesten Stand gebracht und die Überwachung von Tierbeständen verbessert werden.

Der Experte betonte, für Menschen sei das Risiko einer Infektion bisher extrem gering. Dennoch: „Wer auf tote Tiere trifft, zum Beispiel beim Spaziergang, sollte sie nicht anfassen, Abstand wahren, seinen Hund zurückhalten und das zuständige Veterinäramt verständigen.“

Das Virus sei mittlerweile weltweit im Wildgeflügel verbreitet. „Damit gibt es jetzt unendlich mehr Möglichkeiten der Übertragung und Anpassung an den Menschen. Diese Gefahr ist nicht zu unterschätzen“, sagte Stöhr.