Mit der Virtual-Reality-Brille geht es für Besucher durch eine Literaturausstellung in Halberstadt. In den virtuellen Welten gibt es einiges über Literatur und kulturelles Erbe zu erfahren.

Halberstadt - Das Gleimhaus in Halberstadt ist die letzte Station einer Virtual-Reality-Ausstellung der Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten (ALG). Durch die Schau „Vererbt, vergöttert, vergessen? Über die Bedeutung und Vermittlung von Literatur als kulturelles Erbe“ geht es für Besucherinnen und Besucher bis Jahresende mit einer Virtual-Reality-Brille, wie das Museum für deutsche Aufklärung im Landkreis Harz mitteilte. Das Eintauchen in virtuelle Welten verspreche Antworten auf Fragen wie „Was kann kulturelles Erbe leisten?“ und „Wie kann literarisches Erbe vermittelt werden?“.

Virtuelle Begegnungen mit Ringelnatz, Heine & Co.

Es gehe im Kern um das Bewahren für nächste Generationen und wie herausfordernd das sei. Themenkomplexe wie Geschlecht, Ost-West oder Sprache würden beleuchtet, hieß es. Besucherinnen und Besucher begegnen etwa Joachim Ringelnatz, Annette von Droste-Hülshoff, Heinrich Heine oder Navid Kermani. Es ist den Angaben zufolge die elfte und letzte Station der Ausstellung der ALG, die sich 1986 als Dachverband literarischer Gesellschaften, Vereine und Literaturmuseen gegründet hat. Sie zählt nach eigenen Angaben 270 Mitglieder im deutschsprachigen Raum.

Das Gleimhaus ist dem Dichter Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719-1803) gewidmet. Er wirkte in der Zeit der Aufklärung in Halberstadt und starb auch dort. 1862 wurden seine Sammlungen in seinem einstigen Wohnhaus am Dom öffentlich zugänglich. Sie bestehen unter anderem aus der größten Porträtgemäldesammlung der deutschen Aufklärung. 2023 zählte das Museum eigenen Angaben zufolge rund 11.000 Gäste.