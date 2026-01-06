Die Tierschützer vom Nabu Thüringen möchte herausfinden, welche Vögel diesen Winter im Freistaat anzutreffen sind. Wie kann man sie bei der Vogelinventur unterstützen?

Jena - Ob am Futterhaus, im Garten, auf dem Balkon oder im Park: Am kommenden Wochenende dürfen Vogelfreunde wieder den Nabu Thüringen bei der Vogelinventur unterstützen. Vom 9. bis 11. Januar rufen die Naturschützer zum Mitmachen bei der diesjährigen „Stunde der Wintervögel“ auf, wie es in einer Mitteilung hieß.

Wer bei der Aktion mitmachen möchte, soll eine Stunde lang Meisen, Finken, Rotkehlchen und andere Vögel vor dem Fenster, im Garten oder im Park beobachten und die Ergebnisse dem Nabu melden. Von jeder Art wird die höchste Anzahl der Vögel notiert, die während der Stunde gleichzeitig gesichtet wurde.

Bestand häufiger Vogelarten soll ermittelt werden

Die Beobachtungen können online und mit der App „Nabu-Vogelwelt“ gemeldet werden. Bei der Aktion gehe es darum, Bestandstrends bei häufigen Vogelarten wie Amsel, Meisen, Rotkehlchen und Sperling zu erkennen. „Wir hoffen, auch Erkenntnisse über Wintergäste zu gewinnen, die aus kälteren Regionen zu uns kommen“, erklärte Nabu-Naturschutzreferent Marcus Orlamünder. Zu diesen Vögeln zählen Bergfinken, Erlenzeisige und Seidenschwänze.

Vom 12. bis 16. Januar lädt zudem die Naturschutzjugend (Naju) bei der „Schulstunde der Wintervögel“ alle jungen Vogelfreunde ein, im Park, auf dem Schulhof und im Garten eine Stunde lang Vögel zu zählen und mehr über sie zu erfahren.