Rund 1.200 tote Kraniche in Linum: Jetzt soll der Landesforstbetrieb eingreifen – er schickt Helfer zur Bewältigung des Vogelgrippe-Ausbruchs.

Linum - Bei der Beseitigung toter Kraniche aufgrund der Vogelgrippe hilft nun auch Personal aus dem Landesforstbetrieb. Das teilte das Agrarministerium in Potsdam auf Anfrage mit. Zuvor berichtete der RBB.

Landrat Ralf Reinhardt (SPD) sagte in Linum, 20 Mitarbeiter aus dem Landesforstbetrieb sollten beim Einsammeln der Kadaver unterstützen. Sie hätten Erfahrung im Umgang mit der Maul- und Klauenseuche. Einige der Forst-Mitarbeiter waren am Nachmittag bei Linum bereits im Einsatz. Bislang seien im Rastgebiet an den Linumer Teichen rund 1.200 tote Kraniche geborgen worden, sagte der Landrat.

Artenschützer und der Bürgermeister von Fehrbellin hatten zuvor kritisiert, freiwillige Helfer könnten die Bergung der vielen toten Kraniche nicht alleine bewältigen.

Die Ausbreitung der Vogelgrippe unter Kranichen hat nach Einschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) ein in Deutschland bislang nicht gekanntes Ausmaß angenommen. In Linum ist von einem „Massensterben“ die Rede.