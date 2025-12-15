Die Geflügelpest trifft einen Putenmastbetrieb in Roxförde hart. Der gesamte Bestand muss getötet werden.

Während andere Regionen in Sachsen-Anhalt die Schutzmaßnahmen bereits lockerten, hält der Altmarkkreis Salzwedel wegen der Geflügelpest weiter an der Stallpflicht für Geflügel fest. (Symbolbild)

Roxförde - Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in einer Putenmastanlage in Roxförde sind 19.000 Tiere gekeult worden. Entsprechende Medienberichte bestätigte das Landratsamt Altmarkkreis Salzwedel heute. Der Ausbruch der Seuche war am Freitag festgestellt worden.

Der Altmarkkreis Salzwedel hatte zuletzt als Reaktion auf die Geflügelpest bei Wildvögeln an der Stallpflicht für Hühner, Enten und Gänse festgehalten. Andere Regionen in Sachsen-Anhalt hatten Schutzmaßnahmen inzwischen schon wieder aufgehoben.