Tangermünde - Bei einer am Hafengelände in Tangermünde tot aufgefunden Stockente ist das Vogelgrippevirus nachgewiesen worden. Das Landesamt für Verbraucherschutz sowie das Friedrich-Loeffler-Institut hätten den Fall bestätigt, teilte der Landkreis Stendal am Freitag mit. Zunächst soll es aber keine Stallpflicht für Geflügel geben, hieß es. Das Veterinär- und Lebensmittelamt beobachte die Lage.

Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine hoch ansteckende, schnell fortschreitende, akut verlaufende und leicht übertragbare Viruserkrankung. Die Geflügelpest - auch Vogelgrippe genannt - kann durch verschiedene sogenannte aviäre Influenzaviren ausgelöst werden. Im November war die Zahl der Geflügelpestausbrüche in Europa den Angaben zufolge sprunghaft angestiegen.