Nach Millioneninvestitionen öffnet im Vogtland ein neues Erlebnismuseum zu Flussperlmuschel und Perlmutt seine Türen. Sachsens Kulturministerin Klepsch spricht von einem „touristischen Leuchtturm“.

Adorf - In einem neuartigen Erlebnismuseum in Adorf im Vogtland können Besucher fortan in die Welt der Flussperlmuschel und des Perlmutts eintauchen. Knapp sechs Millionen Euro wurden in die Museumsräume samt Anbau sowie die Neugestaltung der Präsentation investiert. Dabei sei die bisherige Ausstellungsfläche um ein Vielfaches vergrößert worden, sagt Museumsleiter Steffen Dietz der Deutschen Presse-Agentur. So könnten nun an neuem Ort auch Exponate gezeigt werden, die bisher im Depot schlummerten.

Nach seinen Angaben wurde für die Schau ein denkmalgeschütztes Gebäude auf Vordermann gebracht. Über drei Etagen erstreckt sich die Ausstellung zu Lebensweise und Biologie der Flussperlmuschel, der früheren Perlenfischerei sowie der Herstellung von Perlmutter-Waren. Denn die kleine Stadt war einst ein Zentrum der Fertigung von Alltagsgegenständen und Accessoires aus Perlmutt. Das wird aus der Schale von Muscheln und Schnecken gewonnen. Zu den daraus gefertigten Produkten gehörten etwa Knöpfe, Schatullen, Damenportemonnaies und große Kaminuhren.

Exponat schlägt Brücke ins Grüne Gewölbe

Die Präsentation des Museums sei komplett neu konzipiert worden, betont der Museumsfachmann. Dazu gehöre, dass einzelne Exponate viel mehr in Szene gesetzt werden als bisher und Besucher sich an speziellen Medienstationen eigenständig informieren können. Gezeigt wird auch die Replik einer wertvollen Kette mit Perlen aus dem Vogtland, die im Original zum Schatz des Grünen Gewölbes in Dresden gehört.

Das Ausstellungshaus wurde um einen modernen Anbau ergänzt, der an eine Muschel erinnere, erklärt Dietz. Dort seien unter anderem Kasse, Lift, Toiletten und Räumlichkeiten für Sonderausstellungen untergebracht.

Nach der Eröffnungsfeier mit geladenen Gästen zu Wochenbeginn soll das neue Erlebnismuseum ab Mittwoch allen Interessierten offenstehen. Sachsens Kultur- und Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) spricht von einem neuen touristischen Leuchtturm für das Vogtland, der Impulse für die Belebung der Innenstadt gebe und außerschulischer Lernort für Kinder und Familien sei.