Die Landtagswahl in Thüringen hat begonnen und auch die Spitzenkandidaten der Parteien selbst gehen ins Wahllokal. CDU-Mann Mario Voigt war zeitig an der Urne - und mit Begleitung.

Jena - Kurze Zeit nach Öffnung der Wahllokale hat CDU-Politiker Mario Voigt als erster Spitzenkandidat der großen Parteien seine Stimme für die Landtagswahl in Thüringen abgegeben. Begleitet wurde er in Jena von seiner Ehefrau. In einem Statement erklärte er, dass er sich nach der Wahl etwa darum kümmern wolle, dass an den Schulen kein Unterricht mehr ausfalle. Er wünschte sich auch, dass nicht nur zu Wahlzeiten und im Zusammenhang mit dem Rechtsruck außerhalb Thüringens über das Bundesland berichtet werde.

1,66 Millionen Thüringerinnen und Thüringen sind zur Wahl für einen neuen Landtag aufgerufen. Auch weil die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Thüringer AfD Umfrage zufolge stärkste Kraft im neuen Parlament werden könnte, ist das mediale Interesse an der Wahl besonders groß.