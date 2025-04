Am ersten Maiwochenende wird in Gotha die 19. Auflage des Thüringentages gefeiert. Zu dem Landesfest werden rund 250.000 Gäste in der Residenzstadt erwartet.

Gotha - Der Freistaat präsentiert sich mit seinen vielen Facetten zum Thüringentag an diesem Wochenende in Gotha. Das Landesfest werde die Visitenkarte des Jahres 2025, betonte Ministerpräsident Mario Voigt, der sich mit seinem Kabinett zu einer auswärtigen Sitzung in der Residenzstadt traf. Gotha habe nicht nur ein reiches historisches Erbe, sondern zeige sich auch als moderne Stadt, die auf 57.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche die Vielfalt Thüringens präsentiere.

Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) hob das Engagement der 600 ehrenamtlichen Helfer hervor, die dafür sorgten, dass Gotha zum Schaufenster des Landes werde. Der 19. Thüringentag wird an diesem Freitag eröffnet. An dem Festwochenende erwartet die Besucher ein umfangreiches Programm für alle Generationen mit Musik, Tanz, Kunst und Kulinarik. Der Eintritt ist frei.

Showbühnen, Feuerwerk und Festumzug: Thüringen feiert groß

Auf sechs Bühnen unterhalten nach Veranstalterangaben mehr als 80 Musikgruppen und Künstler die Besucher. Darunter sind das Duo 2raumwohnung, Kamrad, Silly und Caught in the Act. Geplant sind außerdem zwei große Feuerwerke und ein Festumzug mit rund 2.900 Mitwirkenden. Das Festgelände vom Brühl über den Schlosshof bis zum Marstall ist in 13 Themen-Meilen gegliedert. Dort stellen sich unter anderem Städte und Regionen, Polizei, Rettungskräfte, Vereine und Kirchen mit zahlreichen Angeboten vor.

Angesichts der Gefährdungslage bei Großveranstaltungen hat Gotha die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. So gibt es etwa mobile Fahrzeugsperren, die besonders sensible Bereiche schützen sollen. Auch die Anzahl der Rettungskräfte und Einsatzkräfte wurde erhöht. Gotha erwartet zu dem Landesfest rund 250.000 Gäste.

Gotha ist die erste Kommune, die den Thüringentag nach 2011 ein zweites Mal ausrichtet. Der Thüringentag findet seit 1996 regelmäßig statt - zuletzt war 2023 Schmalkalden Gastgeber.