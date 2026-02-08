Thüringens Ministerpräsident hat viel Lob für die deutschen Biathleten bei den Winterspielen übrig. Warum die mit Einsatz aus Thüringen erreichte Platzierung für Voigt eine persönliche Bedeutung hat.

Antholz/Erfurt - Bronze für das deutsche Biathlon-Mixedt-Team hat Ministerpräsident Mario Voigt begeistert. „Das war nichts für schwache Nerven“, fasste der CDU-Politiker laut Mitteilung der Staatskanzlei zusammen. „Dass in unseren Biathleten großes Potenzial liegt, war jedem Wintersportfan bekannt. Doch wie sie ihre Leistungen punktgenau abrufen und große Biathlon-Nationen hinter sich lassen konnten – das war eine fantastische Leistung.“

Mit Voigts Namensvetterin Vanessa Voigt und Justus Strelow gehören auch zwei Sportler mit Bezug zu Thüringen zu dem Quartett: Voigt vom WSV Brotterode trainiert in Oberhof und auch der aus Sachsen stammende Justus Strelow lebt und trainiert in Thüringen.

„Diese erste olympische Medaille ist ein besonderer Moment für das Wintersportland Thüringen – und persönlich natürlich ein wunderbares Geburtstagsgeschenk“, sagte Voigt. Er wurde am 8. Februar 1977 geboren.