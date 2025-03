Der neue Fußball-Trainer in Jena ist ein alter Bekannter. Mit Carl Zeiss hat er schon den HSV im DFB-Pokal besiegt.

Jena - Volkan Uluc wird neuer Trainer beim Fußball-Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena. Der 55-Jährige tritt die Nachfolge von Ex-Profi Henning Bürger an, der am Sonntagabend beurlaubt worden war. Uluc war bereits zwischen Dezember 2014 und Sommer 2016 Jena-Coach. Der Erstrundensieg im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV im August 2015 blieb besonders in Erinnerung

„Ich habe mich immer gern an die Zeit in Jena zurückerinnert und seitdem eine hohe Identifikation mit dem Verein. Wenn sich dann die Möglichkeit ergibt, für diesen tollen Club wieder Verantwortung übernehmen zu dürfen, dann überlegt man nicht lang“, sagte Uluc, der in Jena einen bis 2027 laufenden Vertrag erhalten hat.