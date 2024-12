In der Nacht brennt ein Edeka in Meyenburg plötzlich lichterloh. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Meyenburg - Eine Supermarktfiliale in Meyenburg (Landkreis Prignitz) hat in voller Ausdehnung gebrannt. Dabei ist nach Angaben der Polizei niemand verletzt worden. Die Brandursache war am Morgen noch unbekannt. Der Einkaufsmarkt sei aufgrund der Ausdehnung des Feuers komplett heruntergebrannt, so die Polizei. Ein Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Tankstelle und ein Autohaus konnte die Feuerwehr verhindern.

Die Löscharbeiten liefen am Morgen noch. Die Feuerwehr ist mit 50 Kräften im Einsatz.