Lange Gesichter bei den Berlinern. Zum Liga-Auftakt im Klassiker gegen Friedrichshafen findet der Titelverteidiger zu keiner Zeit zu seinem Spiel.

Berlin - Der deutsche Volleyball-Meister BR Volleys ist mit einer Ernüchterung in die neue Spielzeit der Volleyball-Bundesliga gestartet. Neun Tage nach dem Gewinn des Ligacups verlor die Mannschaft von Volleys-Trainer Joel Banks am ersten Spieltag den Klassiker gegen den VfB Friedrichshafen deutlich mit 0:3 (18:25, 21:25, 32:34). Jake Hanes, der erst sehr spät seinen Rhythmus fand, war mit 19 Zählern der erfolgreichste Berliner.

Die Gastgeber kamen nur schwer ins Spiel und brachten durch viele eigene Fehler den Gegner immer wieder in den Vorteil. Vor allem der in der letzten Saison überragende Hanes scheiterte häufig am gegnerischen Block, sodass sich Friedrichshafen beim Stand von 19:18 absetzen konnte und gleich den ersten von insgesamt sechs Satzbällen verwandelte.

Volleys vergeben vier Satzbälle

Im zweiten Durchgang hatten sich die Berliner besser auf den Gegner eingestellt, der trotzdem das bessere Ende für sich verbuchte und erneut den ersten von diesmal drei Satzbällen verwandelte.

Zu einem wahren Krimi entwickelte sich der dritte Satz. Die Volleys vergaben dabei vier Satzbälle, doch auch Friedrichshafen benötigte insgesamt sieben Matchbälle, um für eine Überraschung zu Saisonbeginn zu sorgen.