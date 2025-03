Nach einem Unfall ist die A9 in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt. Die Polizei ist vor Ort, um die Hintergründe zu klären.

Dessau - Nach einem Verkehrsunfall auf der A9 im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt. Grund könnte ein medizinischer Notfall sein, teilte die Polizei mit. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Bitterfeld abgeleitet. Eine Fahrspur werde voraussichtlich in Kürze wieder freigegeben, hieß es.